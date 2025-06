Carceri è tempo di agire E affermare l’impronunciabile | indulto e amnistia

È giunto il momento di affrontare con determinazione le sfide del sistema carcerario italiano. Durante un incontro intenso e ricco di spunti, con esponenti come Luigi Manconi e Paolo Ciani, si è sottolineata la necessità di agire concretamente per ottenere strumenti come indulto e amnistia, fondamentali per ridare dignità e speranza. Solo così potremo scrivere una pagina nuova per la giustizia e i diritti umani nel nostro Paese.

Intervento conclusivo dell’incontro promosso con Luigi Manconi e Paolo Ciani e svoltosi mercoledì 11 giugno presso la Biblioteca del Senato, con i contributi di Donatella Di Cesare, Luciano Eusebi, Andrea . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Carceri, è tempo di agire. E affermare l’impronunciabile: indulto e amnistia

