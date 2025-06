Carcere minorile il sindacato Fns Cisl | Condizioni insostenibili servono interventi urgenti

La Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl Belluno Treviso lancia un allarme urgente sulle condizioni insostenibili dell’Istituto penale per minorenni di Treviso. Riaperto a luglio 2023 dopo 15 mesi di chiusura, il carcere affronta criticità che mettono a rischio la sicurezza e il benessere dei giovani detenuti. È ora di intervenire con decisione: la situazione richiede azioni immediate per garantire diritti e dignità.

La Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl Belluno Treviso lancia un nuovo allarme sulle condizioni dell'Istituto penale per minorenni di Treviso, tornato operativo a luglio del 2023 dopo 15 mesi di chiusura dovuti a gravi episodi di danneggiamento.

