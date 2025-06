Carcere in condizioni inidonee lavori per tre milioni di euro Sistema carcerario priorità per il governo

le strutture penitenziarie rappresentano una priorità per il governo, che ha stanziato tre milioni di euro per interventi urgenti. La prima sezione della casa circondariale di Rimini, in condizioni inaccettabili, evidenzia la necessità di un sistema carcerario più umano e sicuro. È ora di agire concretamente, migliorando le strutture e garantendo dignità a chi si trovi dietro le sbarre.

La prima sezione della casa circondariale di Rimini versa in condizioni "inidonee", tra umidità, muri scrostati e celle anguste, alcune delle quali con il bagno senza aerazione, tanto che diversi detenuti "preferiscono esservi reclusi". Infatti le condizioni non confortevoli e il pessimo stato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Carcere in condizioni "inidonee", lavori per tre milioni di euro. "Sistema carcerario priorità per il governo"

