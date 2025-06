Carboni attivi per chiudere il discorso del tetracloroetilene | Pronto a dicembre

Entro dicembre, il sistema di filtrazione a carboni attivi sarà pronto a garantire acqua potabile più sicura e pura per la comunità di Pezzapiana. Questa innovativa soluzione, avviata con la posa della prima pietra, rappresenta un passo decisivo verso il miglioramento della qualità delle acque. Con un impegno condiviso da istituzioni e operatori del settore, si apre una nuova era di tutela ambientale e salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà pronto tra 6 mesi il sistema di filtrazione a carboni attivi per il trattamento delle acque potabili presso la centrale idrica di Pezzapiana. Questa mattina la posa della prima pietra di questa importante opera pubblica in via Mura della Caccia con il sindaco Clemente Mastella, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello ed il past amministratore della Gesesa Domenico Russo, il nuovo presidente Oreste Di Giacomo e l’amministratore delegato Salvatore Rubbo. Presente anche il vice sindaco Francesco De Pierro il consigliere comunale Marcello Palladino e Pompilio Forgione presidente Eic Benevento Proprio da un’idea progettuale di Rubbo maturata nel 2021, oggi si è giunti al primo passo fattuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carboni attivi per chiudere il discorso del tetracloroetilene: “Pronto a dicembre”

