Caracalla Festival 2025 | danza e musica tra sacro e umano alle Terme e alla Basilica di Massenzio

trasforma ogni sera in un viaggio tra sacro e umano, tra danza e musica, con performances mozzafiato e atmosfere uniche. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte in uno scenario storico senza eguali, lasciandosi coinvolgere dalle emozioni che solo il Caracalla Festival sa regalare. Preparatevi a un’estate indimenticabile, dove la cultura e la bellezza si incontrano sotto il cielo di Roma.

Tutto è pronto per una nuova edizione del Caracalla Festival, manifestazione artistica che, ogni estate, accende i riflettori su una location magica come quella delle Terme di Caracalla. La kermesse andrĂ in scena dal 29 giugno al 7 agosto, organizzata - come sempre - dal Teatro dell'Opera che. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Caracalla Festival 2025: danza e musica "tra sacro e umano" alle Terme e alla Basilica di Massenzio

Cosa riportano altre fonti

Tra sacro e umano: la danza e l’opera protagoniste al Caracalla Festival 2025; Il Caracalla Festival 2025 firmato da Damiano Michieletto tra Sacro e Umano; Roma, Caracalla Festival 2025: “Tra sacro e profano”.

Poker di capolavori per il Caracalla Festival di Michieletto - La Resurrezione di Händel, La Traviata di Verdi, Don Giovanni di Mozart e West Side Story di Leonard Bernstein: è il poker di capolavori in cartellone al Caracalla Festival firmato da Damiano Michiele ...