Caputo non ha dubbi | Lo scudetto del Napoli è strameritato! A Lautaro do questo consiglio

Ciccio Caputo non ha dubbio: il Napoli merita pienamente lo scudetto 2023, un trionfo che premia talento, determinazione e un’organizzazione impeccabile. Con la sua esperienza, l’ex attaccante sottolinea come questa vittoria sia frutto di un percorso straordinario, dove Lautaro Martinez si distingue come protagonista. Per chi ama il calcio, questa stagione ci ricorda che il campionato è mai scontato e ogni dettaglio può fare la differenza.

L'ex attaccante di Empoli e Sampdoria, Ciccio Caputo, ha commentato così la vittoria dello scudetto del Napoli sull'Inter. Intervistato da Soccermagazine.it, l'ex attaccante di Empoli e Sampdoria, Ciccio Caputo, ha commentato così il campionato di Serie A conclusosi da alcune settimane e la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, che ha chiuso la stagione con un punto di vantaggio sull' Inter. NAPOLI AVVANTAGGIATO DAL NON GIOCARE LE COPPE? – « Sicuramente, conoscendo Antonio Conte ad ascoltare certe affermazioni si arrabbierebbe solamente. Sicuramente un po' di vantaggio per quanto riguarda la mancanza delle coppe l'ha avuto il Napoli, anche nel preparare le partite perché ha avuto più tempo, ma secondo me soprattutto sotto l'aspetto fisico e mentale.

