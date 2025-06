Capuano è scettico su questa condotta | Il Manchester City sta facendo mercato come se non ci fosse un domani e aspetta la sentenza per questo processo la Juve invece…

Capuano esprime forte scetticismo sulla condotta del Manchester City, che sembra agire senza limiti nel calciomercato aspettando la sentenza su un delicato procedimento. La sua preoccupazione si concentra sulla disparità di trattamento giudiziario tra il club inglese e la Juventus, coinvolta anch’essa in questioni legali. È un’analisi che mette in discussione l’equità del sistema, sollevando un interrogativo: fino a quando questa disparità potrà influenzare il calcio?

Capuano vede qualcosa che non va nella disparità di trattamento giudiziario tra Manchester City e Juventus: il pensiero del giornalista è chiaro. La libertà economica di cui gode il Manchester City in questa fase iniziale di calciomercato non piace a Giovanni Capuano. Il giornalista si è mostrato scettico sulla condotta del club inglese e ha coinvolto la Juventus, difesa attraverso i termini che seguono. CAPUANO – «Il ManCity sta facendo mercato come se non ci fosse un domani. Teoricamente da sei mesi è finito il processo che lo vede imputato per 115 (presunte) violazioni finanziarie. In attesa che venga emessa la sentenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com