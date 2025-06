Capriate San Gervasio | un impegno concreto per un turismo sostenibile

Capriate San Gervasio si distingue come esempio di impegno concreto per un turismo sostenibile, valorizzando le sue eccellenze storiche, culturali e naturalistiche. L’amministrazione locale, con entusiasmo e determinazione, promuove iniziative che rispettano l’ambiente e valorizzano il patrimonio unico del territorio. Tra i tesori da scoprire, il villaggio operaio di Crespi d’Adda brilla come simbolo di questa rinascita sostenibile, confermando che il futuro può essere costruito nel rispetto delle radici e dell’ambiente.

Il Comune di Capriate San Gervasio prosegue nel suo impegno per la valorizzazione del territorio, puntando su un turismo sostenibile e sulla promozione delle proprie eccellenze storiche, culturali e naturalistiche. “Si è sempre favorevoli a ogni azione che possa valorizzare e promuovere il territorio”, sottolinea l’assessore Donatella Pirola. Tra i luoghi caratteristici di Capriate spiccano il villaggio operaio di Crespi d’Adda, riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’UmanitĂ , e la zona naturalistica della Penisola di San Gervasio. Il villaggio di Crespi d’Adda rappresenta un esempio straordinario di archeologia industriale, costruito per ospitare i lavoratori del cotonificio e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Capriate San Gervasio: un impegno concreto per un turismo sostenibile

