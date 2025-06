capezzone la parola sparita dalla prima pagina di repubblica

In un mercoledì insolito, Capezzone punta il dito sulla sparizione della sua parola dalla prima pagina di Repubblica, scatenando un piccolo terremoto mediatico. Con la sua consueta ironia, smaschera le ambiguità e i numeri farlocchi che hanno accompagnato il dibattito post-referendario. Un episodio che rivela come, anche nel mondo dell’informazione, alcune verità siano più elusive di quanto si possa pensare. E voi, cosa ne pensate di questa censura subtil?

Uno strano mercoledì sui giornali. "Strano a sinistra, perché dopo lo schiaffone referendario i nodi vengono al pettine. O meglio, verrebbero al pettine.", esordisce con sottile ironia Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero in edicola oggi. "I numeri farlocchi che erano stati dati nel dopo-voto, 14, 13, 12 milioni! Non erano nemmeno 12 quelli conteggiati per i sì. Ma al di là dei problemi con la matematica - sottolinea il direttore editoriale di Libero - c'è un problema anche di analisi politica. L' Istituto Cattaneo dice che circa un 20% di elettori sicuramente del Pd avrebbe detto no al quesito sull' immigrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it