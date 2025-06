Caos sulla A1 mezzo pesante sbanda sui new jersey e prende fuoco

Un’immagine di pura tensione sulla A1: un mezzo pesante sbanda, si schianta contro i new jersey e prende fuoco, creando un caos senza precedenti tra Arezzo e Siena. Una scena da incubo che ha paralizzato il traffico, coinvolgendo altri due camion e lasciando dietro di sé un mare di danni e interrogativi. Ma cosa è successo davvero in quella notte fatale? Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Caos sull’ Autostrada del Sole, nel tratto aretino-senese. E' successo tutto poco prima delle 22 di mercoledì 11 giugno: un tir che percorreva la carreggiata sud in direzione di Roma ha sbandato finendo contro i new jersey, coinvolgendo anche due camion che percorrevano la carreggiata contraria. Il mezzo pesante ha poi preso fuoco sulla corsia di emergenza. Il tratto della A1 è stato chiuso al traffico in tutte e due le direzioni tra Valdichiana e Chiusi. L’incidente è avvenuto al chilometro 389 sulla carreggiata sud. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, con 3 chilometri di coda verso Roma e uno verso Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos sulla A1, mezzo pesante sbanda sui new jersey e prende fuoco

