Caos playout Serie B | ufficiali date e orari ma si attende l'esito dei ricorsi della Salernitana

Il campionato di Serie B 2024/25 si apre con entusiasmo e un pizzico di suspense: la Lega ha ufficializzato le date e gli orari dei playout tra Sampdoria e Salernitana, ma il futuro di questa sfida dipende ancora dagli esiti dei ricorsi della squadra campana. La tensione aumenta, e il cuore dei tifosi batte forte, pronti a scoprire come si risolverà questa intricata vicenda che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

La Lega Serie B ha ufficializzato la classifica del campionato cadetto 202425 e il playout tra Sampdoria e Salernitana, ma non la parola fine. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: playout - serie - salernitana - caos

Playout di Serie A: il Lecco supera di misura il San Donà - Nel play-out di Serie A, il Rugby Lecco conquista una preziosa vittoria contro il San Donà , superando gli avversari 23-22.

? Serie B nel caos totale. La Salernitana ha presentato ricorso al Tribunale Federale contro le decisioni sui playout. Al centro del caso, due comunicati della Lega B che avrebbero alterato regole e tempistiche senza trasparenza. Il club contesta il rinvio "si Partecipa alla discussione

Caos Serie B. La Salernitana ricorre al Tribunale Federale Nazionale per il blocco dei playout, se ne discute il 13 giugno https://ondanews.it/caos-serie-b-la-salernitana-ricorre-al-tribunale-federale-nazionale-per-il-blocco-dei-playout-se-ne-discute-il-13-giugn Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie B, ricorsi e caos, ma i playout sono ufficiali: gli scenari per la Sampdoria; Caos in Serie B, il CONI respinge il ricorso della Salernitana: ma il playout con la Samp resta in dubbio; Caos playout in Serie B: ufficiali date e orari, ma va atteso l'esito dei ricorsi presentati dalla Salernitana.

Caos playout Serie B: ufficiali date e orari, ma si attende l'esito dei ricorsi della Salernitana - La Lega Serie B ha ufficializzato la classifica del campionato cadetto 2024/25 e il playout tra Sampdoria e Salernitana, ma non la parola fine alla vicenda non è.

Caos Serie B, la Salernitana rischia di bloccare i playout con la Sampdoria: la decisione del Tfn e gli scenari - Nuovo colpo di scena in Serie B: il Tribunale Federale deciderà venerdì 13 giugno sul ricorso della Salernitana: a rischio i playout con la Sampdoria.