Caos Italia il nome del prossimo ct è sempre più un rebus | il nuovo ciclo azzurro partirà da Bergamo

Il calcio italiano naviga nel caos, tra incertezze e interrogativi irrisolti. Il nome del prossimo commissario tecnico rimane un rebus, mentre il nuovo ciclo azzurro partirà da Bergamo, con un ambiente ancora scosso dall’esonero di Luciano Spalletti. La vittoria contro la Moldova ha portato un po’ di sollievo, ma il quadro complessivo rimane avvolto da una nube di confusione. Ora, la domanda è: chi guiderà davvero l’Italia verso il futuro?

Continuano a regnare incertezza e confusione in casa Italia dopo l'esonero, che rimane solo da ufficializzare, di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha di fatto spoilerato il proprio licenziamento nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita che l'Italia ha poi vinto piegando 2-0 la Moldova al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una vittoria utile sì ai fini della classifica, ma amara per quanto concerne il contesto nella quale si è disputata: la Nazionale è infatti scesa in campo guidata da un allenatore che già conosceva il proprio destino, senza avere a disposizione alcuna possibilità di cambiarlo.

CAOS ITALIA Anche Ranieri rifiuta la Nazionale, disastro federale incredibile. Il prossimo nome sulla lista ora è Pioli, promesso sposo viola Via SkySport Partecipa alla discussione

