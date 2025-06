Caos calendari in Italia UFFICIALE | cambiano partite e date

Il calcio italiano si trova di nuovo nel caos: il calendario ufficiale della Serie A, annunciato con largo anticipo, ha già subito modifiche che hanno scatenato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Cambi di date e partite generano incertezza e discussioni infuocate. La prossima stagione si prospetta ricca di sorprese, ma anche di tensioni. Cosa sta davvero accadendo nel mondo del pallone? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi.

Cambia il calendario delle gare, la nota ufficiale genera il caos: cosa sta succedendo Ha preso forma la prossima stagione di Serie A, con l'ufficializzazione del calendario, molto in anticipo rispetto al solito. Ma i calendari delle partite finiscono nuovamente nel mirino della polemica, con modifiche che fanno discutere. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Situazione incandescente in realtà non nel massimo campionato, ma in Serie B, dove la stagione non si è ancora conclusa. Sono stati ufficializzati i playout, con Sampdoria e Salernitana a contendersi l'ultimo posto rimasto nel campionato cadetto.