Caos a Los Angeles coprifuoco e arresti di massa Trump | animali

Los Angeles è al centro di un tumulto senza precedenti, con manifestanti che sfidano il coprifuoco e si scontrano con le forze dell'ordine. La polizia ha annunciato arresti di massa nel tentativo di ristabilire l’ordine, mentre le proteste contro le politiche migratorie infiammano la città. In questo scenario di tensione, anche gli animali sembrano essere coinvolti in modo inaspettato, rendendo la situazione ancora più complessa e sconvolgente.

Los Angeles è nel caos. La polizia della metropoli californiana ha annunciato di aver avviato arresti di massa contro gruppi di manifestanti che hanno violato il coprifuoco imposto nel centro città, dopo giorni di proteste contro la politica migratoria del governo statunitense. "Gruppi multipli continuano a radunarsi. e sono in corso arresti di massa. Il coprifuoco è in vigore", ha scritto il dipartimento di polizia su X, senza specificare il numero di fermi effettuati. La misura d'emergenza è stata decisa dopo che diverse manifestazioni nella metropoli californiana erano degenerate in scontri con le forze dell'ordine, in particolare nella zona del municipio.

Los Angeles, imposto il coprifuoco: arresti di massa per assembramenti illegali | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte"

