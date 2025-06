Canzoni a squarcia gola ed emozioni per il popolo di Vasco | VIDEO

L’energia si taglia con il coltello, e il cuore dei fan batte all’unisono sotto il sole di Bologna. Canzoni a squarciagola, emozioni a non finire: il ritorno di Vasco Rossi diventa un evento epico che unisce generazioni e passioni. La folla è pronta a vivere un’altra storica serata. E mentre l’attesa cresce, il racconto di questa magia sta per cominciare. Preparati, perché il concerto più atteso è alle porte, e tu ne sarai testimone.

Ore d'attesa, bottigliette d'acqua, magliette dei tour passati e tanta emozione: attorno allo stadio Dall'Ara di Bologna oggi si respira aria di festa. Vasco Rossi è tornato, e i fan sono tantissimi e pronti a tutto pur di esserci.

Scaletta concerto di Vasco Rossi, quali canzoni ascolteremo al Dall’Ara di Bologna - Bologna si prepara ad accogliere Vasco Rossi con grande entusiasmo: il Komandante tornerà sul palco dello stadio Renato Dall’Ara il 11 e 12 giugno 2025, durante il tour “Vasco Live Duemilaventicinque”.

