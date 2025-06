Cantieri fermi al palo A picco la costruzione di nuove abitazioni | Settore in flessione

Il settore edilizio in Liguria attraversa un momento di grande incertezza, con la Spezia che si distingue come maglia nera nel 2023, registrando un grave rallentamento nella costruzione di nuove abitazioni e interventi di ristrutturazione. Mentre l’intera regione cresce del 12,7%, questa città fa segnare un passo indietro rispetto al 2022, evidenziando le sfide di un comparto in flessione. È una situazione che richiede attenzione e strategie mirate...

Spezia maglia nera in Liguria nel 2023 la costruzione di nuove abitazioni o interventi per ristrutturazioni, come rivelato da Istat nel suo report legato all'edilizia residenziale. Un dato in controtendenza rispetto al panorama ligure dove complessivamente si registra una crescita del 12,7%. La fotografia, elaborata da Ance, mette in evidenza come la Spezia abbia fatto un passo indietro rispetto al 2022 (quando erano stati 166 i permessi per la costruzione di edilizia residenziale) facendo segnare una flessione del 12,7% visto che nel 2023, ultimi dati disponibili, sono state realizzate alla Spezia 145 case.