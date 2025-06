Canottaggio la Coppa del Mondo 2025 inizia da Varese Italia al via con 29 equipaggi

La Coppa del Mondo di canottaggio 2025 prende il via in Italia, nel suggestivo Lago della Schiranna di Varese, un’immagine di grande prestigio e emozione. Con 29 equipaggi e oltre 600 atleti provenienti da 39 nazioni, l’evento promette spettacolo e competizione ad altissimo livello. L’Italia si prepara a brillare in questa prima tappa, lasciando il segno nel cuore di tutti gli appassionati. È tutto pronto: il conto alla rovescia è iniziato!

È tutto pronto per dare il là alla stagione. All'Italia l'onere e l'onore di ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 nel suggestivo scenario del Lago della Schiranna di Varese. L'evento presenta numeri di assoluto rispetto con la partecipazione di oltre 600 atleti in rappresentanza di ben 39 nazioni. Se sembra quasi scontato che le delegazioni più numerose provengano dalle nazioni storicamente più importanti come Gran Bretagna, Germania, Australia e Italia, lo è certamente molto meno la presenza di nazioni emergenti come Iraq, Brasile e Indonesia. La struttura della Coppa del Mondo di quest'anno si articola, in via del tutto eccezionale, in sole due tappe, una in meno rispetto alle tradizionali tre.

