Canottaggio esperimenti e selezioni interne per l’Italia nella Coppa del Mondo di Varese

L’Italia si prepara a una grande sfida nella coppa del mondo di Varese, ospitando per la prima volta nel 2025 una delle tappe stagionali. Questa opportunità permette di ampliare la rosa di atleti e di sperimentare nuove composizioni di barche, dando vita a selezioni interne strategiche. Un’occasione unica per affinare le performance e consolidare la squadra nazionale in vista dei prossimi impegnativi appuntamenti internazionali.

La possibilità di ospitare la prima delle due tappe stagionali della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio dà all'Italia la possibilità di schierare un numero elevato di atleti e, conseguentemente, di equipaggi, ampliando di molto la rosa in gara rispetto a quanto visto agli Europei. L'Italia avrà così l'opprtunità di effettuare esperimenti circa la composizione delle barche e di dar vita ad una selezione interna in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Il direttore tecnico dell'Italia, Antonio Colamonici, schiererà sulla Schiranna ben 74 atleti, che andranno i 31 equipaggi azzurri che saranno in gara a Varese da venerdì 13 a domenica 15 giugno.

