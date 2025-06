canoa slalom pau ospita la seconda tappa di coppa del mondo torna in gara de gennaro

Prepariamoci a un emozionante weekend di adrenalina e sfide sulla pittoresca scena di Pau, Francia, dove la Coppa del Mondo di canoa slalom torna a infiammare gli appassionati. Dopo una brillante prestazione a La Seu d’Urgell, gli azzurri sono pronti a puntare al primo podio della stagione, dimostrando che l’Italia è sempre protagonista nell’arte di domare l’acqua. Riusciranno i nostri a conquistare un risultato storico?

Si torna subito in acqua. Da venerdì 13 a domenica 15 è in programma la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. Pau, in Francia, è la cornice prescelta per ospitare l'intenso fine settimana di gare. L'Italia riparte dalla buona prestazione offerta settimana scorsa a La Seu d'Urgeill con diversi equipaggi che hanno concluso la propria prova nella Top 10 delle rispettive specialità . Gli azzurri proveranno ad agguantare il primo podio di stagione e a consolidare le posizioni in vista delle finali previste ad Augusta, in Germania, dal 4 al 7 settembre. Doveroso ricordare che, grande novità di quest'anno, nel K1 e nella C1 non si disputano più le semifinali.