Canoa Club Ferrara brilla alla gara nazionale di Canoa Velocità a Milano

Il Canoa Club Ferrara si distingue ancora una volta, dimostrando talento e determinazione sulle acque dell'Idroscalo di Milano. Durante il fine settimana del 7 e 8 giugno, i nostri giovani atleti hanno brillato nella gara nazionale di Canoa VelocitĂ , valida come prova selettiva per la squadra nazionale Junior e Under 23. Con un oro e due argenti conquistati, i ragazzi si candidano come protagonisti delle prossime sfide internazionali, confermando l'eccellenza del nostro club.

Nel fine settimana del 7 e 8 giugno sulle acque dell'Idroscalo di Milano, nel campo gara dove ad agosto si svolgeranno i Campionati Mondiali di Canoa e Paracanoa, si è svolta la gara nazionale di Canoa VelocitĂ valevole come prova selettiva per la squadra nazionale categorie Junior e Under 23. I 17 giovani atleti del Canoa Club Ferrara si sono resi protagonisti di ottime prestazioni nella due giorni milanese, portando a casa un oro, due argenti e cinque bronzi. La prima medaglia arriva sabato mattina, Ian Covas in categoria Ragazzi si aggiudica un bronzo sulla distanza dei 1000 metri, in Canadese monoposto.

