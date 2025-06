Candidato sindaco no vax condannato per stupro e stalking | Sono un prigioniero politico

In un contesto segnato da tensioni e contrasti, Francesco Tomasella, ex candidato sindaco di Varese e noto sostenitore no-vax, si trova al centro di un caso che scuote l’opinione pubblica. Condannato a oltre 11 anni per stalking e violenza sessuale, Tomasella si proclama “prigioniero politico”, alimentando un dibattito acceso sulla sua sorte. La vicenda mette in luce le complessità di una società divisa, dove le opinioni e le accuse si intrecciano in un vortice di emozioni e polemiche.

Francesco Tomasella, ex candidato sindaco di Varese e noto per le sue posizioni no-vax e contro le restrizioni Covid, è stato condannato a 11 anni e tre mesi dal Tribunale di Varese. Le accuse a suo carico erano di stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. Dopo la lettura della sentenza di primo grado, Tomasella, detenuto dal maggio 2024, ha reagito dichiarandosi innocente e definendosi un “ prigioniero politico ” vittima di una “ dittatura di Stato “. Il nome di Tomasella era già balzato alle cronache nel marzo 2021 quando, in pieno lockdown, aveva organizzato una festa di compleanno abusiva in un ristorante di Brebbia, smascherata dal programma televisivo “ Striscia la Notizia “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Candidato sindaco no vax condannato per stupro e stalking: “Sono un prigioniero politico”

In questa notizia si parla di: candidato - sindaco - condannato - stalking

Fiumicino, aggredito con calci e pugni l'ex candidato sindaco Mauro Gonnelli - Il 7 maggio, Fiumicino è stata teatro di un brutale episodio di aggressione ai danni di Mauro Gonnelli, esponente politico di destra ed ex candidato sindaco.

É stato condannato in primo grado a 11 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale e stalking sulla sua ex fidanzata. Chi è Francesco Tomasella, l’ex candidato sindaco di Varese: https://fanpa.ge/dx9gf. Partecipa alla discussione

L'ex candidato sindaco di Varese Francesco Tomasella condannato a 11 anni e 3 mesi per stalking e violenza #in evidenza #francesco tomasella Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stalking, 11 anni all’ex candidato sindaco no-vax; Francesco Tomasella, no vax candidato sindaco condannato per stalking e violenza sessuale; «Mi dichiaro prigioniero politico»: il No-vax condannato per stalking e violenza sessuale.

Stalking, 11 anni all’ex candidato sindaco no-vax - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Varese, ex candidato sindaco no vax condannato per stupro: "Sono prigioniero politico" - Francesco Tomasella, ex candidato sindaco di Varese e convinto oppositore delle restrizioni Covid (nel marzo 2021 in pieno lockdown aveva organizzato una festa di compleanno abusiva in un ristorante d ...