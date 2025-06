Cancellato Flavio Insinna la notizia peggiore Ed cosa sta succedendo ora dietro le quinte

Brutte notizie per Flavio Insinna: il suo nuovo game show "Famiglie d’Italia", debutto sulla fascia preserale di La7, non sarà rinnovato. Nonostante le alte aspettative e un investimento pubblicitario importante, la decisione è stata presa dietro le quinte, lasciando il conduttore e i fan sorpresi. Cosa sta succedendo davvero nel backstage di La7? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa clamorosa cancellazione.

Brutte notizie per Flavio Insinna, che in questa stagione televisiva ha fatto il suo debutto su La7 con un nuovo game show affidatogli nella fascia preserale. Nonostante le aspettative e il forte investimento promozionale iniziale, il programma Famiglie d’Italia non verrà riproposto nella prossima stagione. A rivelarlo è il portale Bubinoblog.it, che avrebbe avuto conferma della cancellazione direttamente da fonti interne all’emittente: “La7 cancella Famiglie d’Italia di Flavio Insinna.”. Un verdetto che sembra inevitabile, visti i risultati d’ascolto del quiz, che raramente ha superato la soglia del 2% di share, troppo poco per reggere il confronto con la concorrenza in quella fascia oraria così strategica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it