Campus per bimbi Arte e divertimento

Un’avventura educativa e divertente pensata per stimolare la creatività dei più piccoli, tra giochi, laboratori e scoperte culturali. Il "Summer Camp al Museo" trasformerà le giornate estive in un’esperienza indimenticabile, arricchendo l’immaginazione e la conoscenza dei bambini dai 6 ai 10 anni. Un’opportunità unica per vivere un’estate diversa, all’insegna dell’arte e del divertimento nei musei di San Giovanni. Non lasciarti sfuggire questa occasione speciale!

Un'opportunità unica per far trascorrere ai bambini dai 6 ai 10 anni qualche momento diverso dalla solita routine, ora poi che le scuole hanno definitivamente chiuso i battenti. Arte, creatività e storia per un'estate speciale nei musei di San Giovanni, più precisamente al Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l'arte contemporanea all'interno di cui contesto sarà possibile vivere il " Summer Camp al Museo ", nient'altro che un'esperienza tutta nuova della durata di quattro settimane all'insegna della scoperta, della creatività e della conoscenza. Durante questo singolare campo, infatti, tutti i partecipanti saranno coinvolti in atelier creativi e laboratori artistici grazie ai quali potranno riscoprire il territorio, la sua storia e l'immenso patrimonio culturale.

