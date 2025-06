Campus di Ca’ Foscari all’ex Turazza via della Giunta alle gare di progettazione

La città di Treviso compie un passo importante verso il futuro, approvando l’accordo con Ca’ Foscari per la realizzazione del nuovo Campus all’ex Turazza. Un progetto innovativo che trasformerà la zona San Nicolò in un polo di eccellenza accademica e crescita culturale. Questa collaborazione segna l’inizio di un’opportunità unica per studenti e comunità, aprendo la strada a nuovi orizzonti di sviluppo e conoscenza.

La Giunta comunale di Treviso ha approvato un atto fondamentale nell'iter per la realizzazione del Campus di Ca' Foscari all' ex Turazza (zona San Nicolò), la sottoscrizione delle scritture private con l'Università Ca' Foscari di Venezia per l'utilizzo della quota di compartecipazione economica –.

