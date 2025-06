Campionato pazzo | Milan-Como potrebbe giocarsi in Australia

Se non fosse la Serie A, con i suoi ingenti interessi economici e la sua passione ineguagliabile, sembrerebbe una favola: il match tra Milan e Como potrebbe svolgersi dall'altra parte del mondo, in Australia. Un'ipotesi che sdrammatizza e al tempo stesso sorprende, ma che riflette quanto il calcio continui a spingersi oltre ogni confine, unendo popoli e culture in un'unica grande passione.

Avrebbe quasi dell'incredibile se non si trattasse delle Serie A e di tutti gli interessi economici che si porta appresso il massimo campionato di calcio italiano. E allora la notizia che Milan-Como, seconda giornata di ritorno prevista tra il 7 l'8 di febbraio 2026, potrebbe giocarsi non a San. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Campionato pazzo: Milan-Como potrebbe giocarsi in Australia

In questa notizia si parla di: campionato - milan - como - potrebbe

Milan Futuro in Serie D, Criscitiello ci va giù pesante: «12 milioni spesi per retrocedere, Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C! In D falsano il campionato» – FOTO - Il futuro del Milan in Serie D solleva dure critiche, con Michele Criscitiello che attacca duramente la gestione rossonera.

La #SerieA ha ricevuto una richiesta per disputare una gara di campionato in Australia, a Perth Un’opzione potrebbe essere la sfida in programma il 7-8 febbraio tra #Milan e #Como. Com'era la filastrocca, "il calcio è dei tifosi"? Partecipa alla discussione

- La #SerieA ha ricevuto una richiesta per disputare una gara di campionato in Australia, a Perth. Un’opzione potrebbe essere il match in programma il prossimo 7-8 febbraio tra #Milan e #Como. Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Perché la partita Milan-Como del prossimo campionato di Serie A si può giocare in Australia; Serie A all'estero: ipotesi Australia per il match tra Milan e Como; Milan-Como potrebbe giocarsi in Australia e diventare una partita storica, ecco perché.

Clamoroso, Milan-Como di Serie A potrebbe giocarsi in Australia: "È necessario..." - La Lega Serie A sta valutando una decisione storica, ovvero quella di far disputare una partita del campionato italiano all'estero.