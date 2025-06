Campionato Europeo Star Inaugurazione con Cayard | Ho ritrovato tanti amici

L'inaugurazione del Campionato Europeo di classe Star a Viareggio ha regalato emozioni uniche, con la partecipazione di leggende come Paul Cayard. Arrivato in bicicletta al Club Nautico, Cayard ha rivissuto ricordi e incontrato amici, confermando il fascino di questa gara. Con oltre 70 imbarcazioni in acqua, l’atmosfera è elettrizzante: i primi che si...

Paul Cayard, uno dei miti della vela mondiale, è arrivato in bicicletta al Club Nautico per l’inaugurazione del Campionato Europeo di classe Star. "Sì – ha esordito – qui a Viareggio ho vinto nel 2016 il trofeo Benetti con Daniele Bresciano. Qui ho ritrovato tanti amici e mi sembra pure di essere a San Diego, California, per il clima e il vento di brezza, come là perfetto per le Star. Abbiamo in queste regate 70 barche, e i primi che si metteranno in evidenza saranno i cinque equipaggi campioni internazionali e altrettanti continentali – ha proseguito – Ricordo la storia della vela a Viareggio che ha avuto una crescita importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato Europeo Star. Inaugurazione con Cayard: "Ho ritrovato tanti amici"

In questa notizia si parla di: star - campionato - europeo - inaugurazione

Vela Campionato europeo star. Anche Paul Cayard fra i favoriti - Tra le settanta Star iscritte al Campionato Europeo, spiccano nomi di grande prestigio internazionale, pronti a sfidarsi in acque europee dal 11 al 14 giugno.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei di Atletica Leggera Roma 2024: programma, calendario, orari. chi c'è e dove vedere in diretta tv e streaming; Europei 2024, gli ospiti più attesi e il programma degli eventi in Germania; Parigi 2024, aperte ufficialmente le Olimpiadi 2024 - Aggiornamento del 27 Luglio delle ore 08:08.

Campionato Europeo Star. Inaugurazione con Cayard: "Ho ritrovato tanti amici" - Paul Cayard, uno dei miti della vela mondiale, è arrivato in bicicletta al Club Nautico per l’inaugurazione del Campionato Europeo di classe Star.

In acqua le barche regine della vela. Via agli Europei di classe star. Quinta volta in città in 50 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.