Campionato di trial e mini trial A Lanzada la prova tricolore

Se sei un appassionato di adrenalina e sfide emozionanti, non puoi perdere il grande spettacolo del campionato italiano di trial e mini trial a Lanzada! Il weekend del 21 e 22 giugno, tra i suggestivi sentieri della Valmalenco, si trasformerà in un palcoscenico di abilità e passione. Organizzato dal Moto Club Lazzate con Rezia Trial, questo evento promette emozioni uniche e un pubblico delle grandi occasioni, in una cornice naturale mozzafiato che lascerà tutti senza fiato.

Un fine settimana ad alto tasso di adrenalina il 21 e 22 giugno sui sentieri della Valmalenco, che ospiteranno la seconda prova del Campionato italiano di trial e mini trial. Ieri la presentazione della due giorni, in regia il Moto Club Lazzate che a Delebio può contare sulla propria costola operativa, Rezia Trial. L’evento, oltre ad attirare numerosi concorrenti, farà il pieno di spettatori. "Per di più in una cornice splendida come la nostra – sottolinea Dario Ruttico, presidente del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco –. Salutiamo con favore questo inizio di stagione “tricolore“, un’opportunità per far conoscere la Valle". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campionato di trial e mini trial. A Lanzada la prova tricolore

