Campionati italiani Master a Misano | l' atletica protagonista del weekend

L’impiantistica è all’avanguardia e pronta ad accogliere questa grande celebrazione dell’atletica, che promette di regalare spettacoli emozionanti e momenti indimenticabili. Con quasi 1.500 iscritti e un’atmosfera vibrante, i Campionati italiani Master a Misano sono il palcoscenico ideale per dimostrare che la passione non conosce età, unendo sport, community e entusiasmo sotto il cielo di Santamonica.

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno la pista di Misano a Santamonica sarà al centro dell'attenzione del mondo dell'atletica italiano. Si svolgeranno infatti proprio lì i Campionati italiani Master, organizzati dall'Atletica Santamonica con la collaborazione di Moab e Comune di Misano. Al momento sono quasi 1.500 gli iscritti e la stima delle presenze, con familiari, parenti e amici al seguito. "L'impiantistica è alla base di tutto – spiega il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei –. L'atletica è accessibile ma servono gli impianti, qui a Misano la situazione è ideale.

