Campionati italiani di Triathlon Medio | Cus Ferrara Triathlon protagonista a Barberino di Mugello

Ai piedi del podio, il Cus Ferrara Triathlon ha dimostrato ancora una volta il suo valore, portando in gara otto atleti pronti a sfidarsi in una delle competizioni più impegnative del panorama nazionale. La prova, caratterizzata da nuotate nel lago di Bilancino, pedalate su percorsi impegnativi e una corsa finale mozzafiato, ha regalato emozioni e spettacolo, confermando il ruolo protagonista della squadra ferrarese in questa affascinante sfida tricolore.

Si sono disputati i Campionati italiani di Triathlon Medio a Barberino di Mugello, con 521 atleti provenienti da ogni parte d'Italia a contendersi il tricolore di specialità che prevedeva 1900 metri di nuoto nel lago di Bilancino, 80 km di bici su 4 giri e 20 km finali di corsa in circuito di 5 km. Folta la partecipazione del Cus Ferrara Triathlon, che ha presentato ai nastri di partenza di questa difficile competizione ben otto atleti. Ai piedi del podio la "solita" Roberta Scabbia, che con il tempo di 5:34:58 giunge 4^ nella categoria M3, confermando grandi progressi nel nuoto e solidità nelle altre due frazioni.

