Campionati del Mondo di Canoa Velocità e Paracanoa all' Idroscalo di Milano

A 90 anni dalla prima gara internazionale che si svolse all' Idroscalo di Milano e a 10 anni dal Mondiale del 2015, il bacino lombardo ospita i Campionati del Mondo di Canoa Velocità e Paracanoa, dal 20 al 24 agosto. All'evento, che mette in palio 36 titoli, sono attesi circa 2000 atleti da oltre 60 nazioni. L'Italia ha una squadra giovane ma che può far bene e che vanta, su tutti, il duo Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, argento olimpico a Parigi 2024 e la campionessa mondiale di paracanoa Viktoryia Pistis Shablova. "Siamo condannati a vincere - ha detto il Presidente della Federazione Luciano Buonfiglio, presente alla Torre Allianz (sponsor di maglia) – o ad organizzare grandi eventi: solo in questo modo si riesce a parlare di noi e ad essere protagonisti.