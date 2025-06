Campi di lavanda in Emilia Romagna | dove ammirare la fioritura viola

Se sei appassionato di paesaggi incantati e fragranze avvolgenti, giugno è il momento perfetto per immergerti nella magia dei campi di lavanda in Emilia Romagna. I suoi intensi profumi e le spettacolari spighe viola stanno per trasformare i nostri orizzonti in un mare di colore e benessere. Scopri i luoghi più belli dove ammirare questa meraviglia naturale e lasciati conquistare dalla sua bellezza. Ecco dove andare...

Giugno è il mese di questa pianta aromatica dal profumo intenso e dalla tipica infiorescenza a spiga con molteplici proprietà benefiche. Sta per riempire campi e giardini anche nella nostra regione: ecco dove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campi di lavanda in Emilia Romagna: dove ammirare la fioritura viola

In questa notizia si parla di: campi - lavanda - emilia - romagna

C’è un pezzo di Reggio Emilia sulla copertina del primo album di figurine, uscito in edicola da pochi giorni, interamente dedicato al calcio femminile Partecipa alla discussione

Furti a raffica, poi un arresto. Succede a Reggio Emilia Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Campi di lavanda e giardini segreti in fiore: scopri l’anima viola della Romagna; Dai filari di lavanda alle acetaie: sei posti insoliti per un aperitivo speciale in provincia di Reggio Emilia; In mezzo scorre il fiume dall’8 giugno al 14 settembre.

Campi di lavanda in Emilia Romagna: dove ammirare la fioritura viola - Giugno è il mese di questa pianta aromatica dal profumo intenso e dalla tipica infiorescenza a spiga con molteplici proprietà benefiche.

Pic nic tra i filari di lavanda (Reggio Emilia) - Sono tre le località in cui sarà possibile, nelle prossime settimane, scattare una foto ai lavandeti in fiore: sulle colline di Viano; a Baiso – qui, a cavallo della solennità religiosa di San Giovann ...