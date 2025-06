Campania Teatro Festival al via con Battito per la pace di Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris

Il Campania Teatro Festival apre ufficialmente le sue porte con un evento che tocca il cuore: “Te doy el gusto”, il concerto di Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris, segna il primo battito della diciottesima edizione dedicata alla pace. Un'energia vibrante e coinvolgente che promette di lasciare il segno, unendo musica e impegno civile in un crescendo emozionante. La festa è appena iniziata, e il palco si prepara a raccontare storie di speranza e unità.

Sarà “Te doy el gusto”, il concerto di Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris, il primo battito per la pace della diciottesima edizione del Campania Teatro Festival, la rassegna multidisciplinare diretta per il nono anno da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno concreto della Regione Campania e un contributo annuo del Ministero della Cultura. Organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, il Campania Teatro Festival, che nel 2025 propone 150 eventi in 31 giorni di programmazione e 70 debutti assoluti, è parte rilevante della rete Italia Festival e dell’ EFA (European Festival Association). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: campania - teatro - festival - battito

Teatro al tramonto nei luoghi d’arte: torna ‘Racconti per Ricominciare’ in tutta la Campania - Il teatro al tramonto nei luoghi d’arte torna in tutta la Campania con la sesta edizione di ‘Racconti per Ricominciare’.

Cosa riportano altre fonti

TEATRO CAMPANIA FESTIVAL - Te doy el gusto, il concerto di Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris il 13 giugno nel cortile del Palazzo Reale di Napoli; Campania Teatro Festival, lo spettacolo «La prima luce di Neruda» inaugura la nuova edizione; Il bradisismo, febbre della terra che fa sentire il suo battito.

Cultura, venerdì al via il Campania teatro festival - Sarà “Te doy el gusto”, il concerto di Elisabetta Serio e Sarah Jane Morris, il primo battito per la pace della diciottesima edizione del Campania Teatro ...