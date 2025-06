Camorra agguato ad Afragola | irrompono in un negozio e uccidono il 45enne Pasquale Buono

Un nuovo tragico episodio scuote il cuore del Napoletano, segnando un’altra pagina di violenza e paura. Pasquale Buono, 45 anni, vittima di un agguato mortale ad Afragola, si trova al centro di un clima di tensione crescente tra i clan camorristici. Due killer in moto hanno fatto irruzione in un negozio di biancheria, lasciando dietro di sé un’onda di sgomento e preoccupazione. La città si chiede: quale sarà il prossimo capitolo di questa oscura faida?

Un nuovo omicidio scuote il Napoletano. Pasquale Buono, 45 anni, è stato freddato mercoledì 11 giugno ad Afragola, in corso Italia, nel cuore delle Palazzine Gescal. Un agguato spietato, probabilmente di matrice camorristica, che alimenta i timori di una nuova escalation di violenza tra i clan della zona. L'agguato: due killer in azione. Erano circa le 19.00 quando due sicari, giunti a bordo di una moto, sono entrati in un negozio di biancheria intima dove si trovavano la vittima e il padre. Senza esitazione, i killer hanno aperto il fuoco, colpendo Pasquale Buono con almeno quattro proiettili alla schiena.

