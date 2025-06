Camminmangiando 2025 | torna a Lucignano la passeggiata tra gusto natura e tradizione

Preparatevi a vivere un’esperienza unica tra sapori autentici, paesaggi incantevoli e tradizioni secolari: torna a Lucignano Camminmangiando 2025, la passeggiata enogastronomica che coniuga gusto, natura e cultura. Un appuntamento imperdibile per scoprire le meraviglie di questo splendido territorio toscano e lasciarsi conquistare dalle sue eccellenze culinarie. Non mancate, perché questa festa vi aspetta per regalarvi ricordi indimenticabili nel cuore dell’estate.

Arezzo,11 giugno 2025 – Torna a Lucignano l'appuntamento con Camminmangiando, la passeggiata enogastronomica grazie alla quale ogni anno, a metà giugno, viene offerta ai numerosi partecipanti un'imperdibile occasione per conoscere ed apprezzare la diffusa bellezza del territorio lucignanese e l'indiscutibile eccellenza della gastronomia locale. L'evento è organizzato dalla locale Associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune di Lucignano e la preziosa collaborazione di Strada del Vino Terre di Arezzo. Domenica 15 giugno, sin dal primo mattino, i partecipanti si metteranno in cammino con partenze a gruppi scaglionati dai Giardini Pubblici, accompagnati da esperte guide che li condurranno in un viaggio ricco di emozioni e sorprese.

