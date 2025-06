Camion rifiuti parcheggiati alle spalle del poliambulatorio | Cattivi odori e disagi

A Otranto, una scena insolita e sconcertante si presenta alle spalle del poliambulatorio: camion della raccolta rifiuti spesso pieni e parcheggiati in modo improvvisato, generando cattivi odori e disagi per cittadini e operatori sanitari. Questa situazione solleva importanti interrogativi sul rispetto degli spazi pubblici e sulla gestione dei servizi essenziali. È arrivato il momento di trovare soluzioni concrete per garantire un ambiente più decoroso e funzionale per tutti.

OTRANTO – Un parcheggio di camion per la raccolta rifiuti, spesso pieni, parcheggiati alle spalle di un presidio sanitario: l'immagine può sembrare inverosimile e, invece, è tutto vero. Accade a Otranto, dove in questi giorni si discute molto del futuro del poliambulatorio di via San Giuseppe.

