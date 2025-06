Camion perde carico su un viadotto | a rischio inquinamento il fiume Scrivia

Questa mattina, un incidente sul viadotto Bissara sulla A7 ha sollevato preoccupazioni ambientali: un camion carico di carta e colori ha perso il carico, rischiando di contaminare il fiume Scrivia. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per valutare l’entità dell’inquinamento e adottare le misure necessarie per tutelare l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. La protezione del territorio resta prioritaria in questa emergenza.

Questa mattina, poco prima delle 8, un camion che trasportava carta e colori, ha perso il carico mentre transitava sul viadotto Bissara, sulla A7, nel Comune di Isola del Cantone. Il materiale si è riversato sul manto stradale e sono in corso verifiche per accertare l'eventuale inquinamento del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Camion perde carico su un viadotto: a rischio inquinamento il fiume Scrivia

In questa notizia si parla di: camion - carico - viadotto - inquinamento

Camion perde il carico, caos in autostrada - Un episodio di caos si è verificato sulla A14 nei pressi di Grottammare, dove un camion ha perso il carico di macchinari industriali, creando disagi sulla carreggiata nord.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Camion perde carico su un viadotto: a rischio inquinamento il fiume Scrivia; Isola del Cantone, camion perde materiale in A7, rischio inquinamento del fiume; Carico mal sistemato rompe le paratie di un camion e finisce sulla carreggiata. Rischio inquinamento dello Scrivia.

Isola del Cantone, camion perde materiale in A7, rischio inquinamento del fiume - Intervenuta la Polizia Stradale di Sampierdarena, si registrano code ...

Isola del Cantone, tir perde carico sul viadotto Bissara: verifiche inquinamento nel fiume Scrivia e coda in Serravalle - Genova – Un tir ha perso il carico – di carta e colori – sul viadotto Bissara, nel Comune di Isola del Cantone.