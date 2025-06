Camerieri baristi e addetti pulizie

Se sei alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dei servizi, le occasioni pubblicate dagli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia sono ciò che fa per te. Dai camerieri ai baristi, fino agli addetti alle pulizie, questa è la tua chance di inserirti in contesti stimolanti e dinamici. Scopri tutti i dettagli e candidati subito: il tuo prossimo impiego ti aspetta!

Occasioni pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Info e candidature su https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 CAMERIERE. L’Ente Bilaterale del Turismo di Spezia ricerca per hotel a Portovenere 1 cameriere ai piani con esperienza. Si offre contratto a termine. Offerta 59721. ADDETTO PULIZIE. Palestra nel Comune di Vezzano ricerca addetto servizi di pulizie. Si richiede esperienza. Preferibile possesso di titoli per agevolazioni contributive. Tempo determinato o indeterminato da stabilire. La palestra è aperta anche sabato, domenica ed alcuni festivi. Offerta 59703. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camerieri, baristi e addetti pulizie

L'Hotel Il Monastero, situato nella splendida località di Geremeas, per ampliamento del proprio organico, è alla ricerca di Baristi con esperienza e possibilmente con conoscenza della lingua Inglese Addette Pulizia e Cameriere ai Piani anche senza esperienz Partecipa alla discussione

NUOVA APERTURA SUPERMERCATO – PESARO Cerchiamo addetti/e vendita da inserire nei seguenti reparti: Gastronomia Pescheria e Ortofrutta Cassa e Allestimento Scaffali Inizio previsto: Giugno 2025 Luogo di lavoro: Pesaro Contratto Partecipa alla discussione

