Camera di Commercio ancora senza guida Busi Confindustria | Immobilismo non è più tollerabile

Dopo oltre due anni di commissariamento, la Camera di Commercio del Sud Est rimane in un congelamento che ostacola lo sviluppo e il progresso delle imprese locali. Il silenzio e l’inerzia sono diventati un peso insostenibile, minando le opportunità di crescita del territorio. È ora di agire con decisione per ripristinare trasparenza, efficacia e fiducia. Le imprese e cittadini meritano un’istituzione dinamica e vicina alle loro esigenze.

