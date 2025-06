Cambiaso Milan pista sempre viva | rossoneri pronti all’assalto? Arrivano novità sulla cessione di Theo Hernandez Cosa filtra

Il mercato del Milan si infiamma: mentre Theo Hernandez si avvicina all’Atletico Madrid, i rossoneri restano vigili su Andrea Cambiaso. La pista è ancora calda e il club milanese sembra pronto all'assalto per rinforzare la rosa. Cosa succederà nelle prossime settimane? Scopriamo le novità e gli scenari possibili in questa corsa contro il tempo.

Cambiaso Milan, pista sempre viva: rossoneri pronti all'assalto? Theo Hernandez si avvicina all'Atletico Madrid. Cosa può succedere nelle prossime settimane. Come riportato da Sport Mediaset, il Milan è sempre attivo su Andrea Cambiaso. I rossoneri sarebbero infatti vicini a cedere Theo Hernandez all'Atletico Madrid, anche se manca ancora l'intesa definitiva sul prezzo del cartellino del terzino. In cima alla lista, in caso di cessione immediata del francese, c'è sempre il laterale della Juventus. Sono settimane caldissime anche su questo fronte.