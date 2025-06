Caltagirone lavori sulla rete elettrica | completamento entro il 2025

Interventi programmati per modernizzare e potenziare il sistema, garantendo maggiore affidabilità e sicurezza ai cittadini. Con l’obiettivo di completare le opere entro il 2025, Caltagirone si prepara a un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato, migliorando la qualità della vita di tutti. L’investimento rappresenta un passo importante verso un territorio più connesso e resiliente.

Sono in corso da alcuni mesi, a Caltagirone, significativi interventi sulla rete elettrica, effettuati, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a media e bassa tensione.

