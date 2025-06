Caltagirone è giallo | trovato morto in casa con ferite da arma da fuoco si indaga per omicidio

Un mistero scuote Caltagirone, nel Catanese, dove un uomo di 61 anni è stato trovato morto nella propria abitazione con ferite da arma da fuoco. La scena inquietante e le indagini in corso alimentano il sospetto di un omicidio. La comunità si interroga su cosa possa aver portato a questa tragica fine. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi su questo dramma che sta sconvolgendo la provincia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mistero sulla morte di un 61enne: indagini in corso. Un caso ancora avvolto nel mistero scuote Caltagirone, nel Catanese. Un uomo di 61 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, ieri in tarda serata, 10 giugno, con evidenti ferite da arma da fuoco. A scoprire il corpo è stato il personale del 118, intervenuto per prestare soccorso dopo una richiesta d’aiuto. L’allarme lanciato dai familiari. Secondo quanto trapelato, a chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni familiari dell’uomo. In un primo momento si era pensato a un possibile incidente domestico, ma i sanitari, giunti sul posto, avrebbero subito notato i segni che riconducono a un atto violento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caltagirone, è giallo: trovato morto in casa con ferite da arma da fuoco, si indaga per omicidio

In questa notizia si parla di: caltagirone - giallo - trovato - morto

Caltagirone, giallo sulla morte di un uomo: trovato in casa con ferite da arma da fuoco - Un mistero avvolge Caltagirone: il corpo di un uomo di 61 anni è stato rinvenuto senza vita, con ferite da arma da fuoco, alimentando un giallo che tiene col fiato sospeso la comunità catanese.

Su questo argomento da altre fonti

Caltagirone, giallo sulla morte di un uomo: trovato in casa con ferite da arma da fuoco; Caltagirone, è giallo: trovato morto in casa con ferite da arma da fuoco, si indaga per omicidio; Uomo trovato morto in casa, si indaga per omicidio: sul posto i carabinieri.

Caltagirone, giallo sulla morte di un uomo: trovato in casa con ferite da arma da fuoco - Massimo riserbo nel Catanese rispetto al ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 61 anni in una casa a Caltagirone ...

Caltagirone, è giallo sulla morte di un uomo: massimo riserbo sulle indagini - E sebbene sia stato imposto il massimo riserbo sullo sviluppo delle indagini, rimane al momento un vero e proprio giallo la ...