Calhanoglu attirato dall’Arabia Saudita? L’Inter pensa al sostituto! – SM

Hakan Calhanoglu, protagonista di interesse dall’Arabia Saudita, potrebbe lasciare l’Inter questa estate. Mentre il club meneghino valuta una possibile cessione, i rumors si intensificano e il centrocampista sembra aperto a nuove avventure. Con offerte allettanti sul tavolo, la sua permanenza in nerazzurro è in bilico. Quale sarà il futuro del Turco? Resta da scoprire se continuerà a sognare in Italia o accetterà una nuova sfida...

Hakan Calhanoglu potrebbe seriamente lasciare l'Inter nei prossimi mesi estivi. Il centrocampista ha offerte importanti, il club meneghino ha già individuato il sostituto secondo Sport Mediaset. CESSIONE? – Hakan Calhanoglu non sembra voler chiudere all'addio all' Inter. Il centrocampista attira offerte e lo fa per lo più dall' Arabia Saudita, dove più di qualche club è pronto a follie per il turco. Il giocatore non ha escluso la possibilità di andare via da Milano lasciando l'Italia dopo 8 anni tra Milan e Inter. Calhanoglu ha il contratto in scadenza nel 2027 e la decisione spetta esclusivamente a lui per il futuro con il club.