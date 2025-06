Caldo estremo a Milano e Brescia | fino a 37,5 gradi in arrivo Ecco i 10 consigli del Ministero

Il caldo estremo sta per investire Milano e Brescia, con temperature percepite fino a 37,5°C. Il Ministero della Salute ha emesso un allerta gialla, invitando a massima attenzione, soprattutto per chi è più fragile. Per proteggersi da questa ondata di calore, è fondamentale seguire alcuni semplici ma essenziali consigli. Ecco i 10 suggerimenti che possono aiutarti a affrontare al meglio queste giornate torride.

Nei prossimi due giorni, le città di Milano e Brescia saranno interessate da un’ ondata di caldo intenso, con temperature massime percepite fino a 37,5 gradi Celsius a Brescia e 36 gradi a Milano. Il ministero della Salute ha emesso un’allerta gialla per entrambe le città per giovedì 12 e venerdì 13 giugno, segnalando condizioni che possono rappresentare un rischio per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche. Il ministero ha inoltre dato alcuni consigli per affrontare il caldo estremo: Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde: durante un’ondata di calore, non uscire tra le 11:00 e le 18:00 per evitare i rischi legati all’esposizione diretta al sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo estremo a Milano e Brescia: fino a 37,5 gradi in arrivo. Ecco i 10 consigli del Ministero

É in arrivo un'ondata di calore che investirà Milano nelle prossime ore In queste giornate le temperature massime percepite potrebbero toccare anche i 35 gradi.

