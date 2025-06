Caldo e afa a Latina primo bollino arancione Temperature fino a 35°C

L’estate a Latina si infiamma con il primo bollino arancione della stagione, segnando temperature estreme fino a 35°C. Il bollettino del Ministero della Salute avverte: venerdì 13 giugno sarà una giornata da record per caldo e afa, e le previsioni non lasciano spazio a sconti. È importante prepararsi adeguatamente per affrontare questi giorni di prova, adottando tutte le precauzioni necessarie per tutelare la propria salute e il benessere di tutta la comunità.

Primo bollino arancione della stagione a Latina. E' quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore che è stato diffuso nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, dal Ministero della Salute. Il giorno interessato è quello di venerdì 13 giugno, mentre per domani è stato annunciata a.

Ondata di caldo in arrivo, venerdì bollino rosso in tre città - Venerdì 13 giugno i bollini arancioni salgono a otto: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Torino.