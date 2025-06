Caldo due giorni da bollino arancione per la città di Frosinone

Preparatevi a vivere due giorni di puro calore con il bollino arancione che coinvolge anche Frosinone. Questa ondata di afa intensa, prevista su tutta Italia, porta temperature record fino a 37°C a Roma, mettendo alla prova le nostre resistenze e i servizi sanitari. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per affrontare al meglio questi picchi di calore. Restate con noi per scoprire consigli e aggiornamenti utili per proteggervi.

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi è in arrivo su tutta l'Italia e anche nelle zone centrali una nuova onda di calore che porterà i termometri a valori anomali per il periodo. Si registreranno picchi di 37°C a Roma. Dal bollettino del ministero della Salute che monitora la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Caldo, due giorni da bollino arancione per la città di Frosinone

