Calciomercato Verona ritorno di fiamma per l’estate | si punta al ritorno di Nicolò Casale Ecco la trattativa

Il calciomercato del Verona si infiamma con un ritorno di fiamma per Nicolò Casale, il difensore che potrebbe riabbracciare i colori gialloblù. Dopo aver lasciato il club, l’interesse si fa concreto, con incontri e trattative in corso. La possibilità di rivedere Casale in maglia veronese fa sognare i tifosi: un ritorno che potrebbe rinvigorire la difesa e puntare al successo. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Calciomercato Verona, possibile colpo in difesa: ritorno di fiamma per il difensore Nicolò Casale. Il punto sulla trattativa Un possibile ritorno alle origini si profila all’orizzonte per Nicolò Casale. Il calciomercato Verona, infatti, avrebbe chiesto al Bologna informazioni sul difensore centrale classe 1998, con l’obiettivo di riportarlo in gialloblù dopo alcune stagioni passate lontano dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Verona, ritorno di fiamma per l’estate: si punta al ritorno di Nicolò Casale. Ecco la trattativa

In questa notizia si parla di: ritorno - calciomercato - verona - nicolò

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

Con la salvezza ottenuta ieri è scattato il rinnovo automatico fino al 2026 per Paolo #Zanetti con il #Verona. Il giovane allenatore piace pure ad altri club e potrebbe essere protagonista sul mercato nei prossimi giorni… #calciomercato Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verso Cagliari Verona, la situazione disciplinare dei rossoblù di Nicola -; Inter: un altro giallo per Barella, ma questo è più pesante; GAZZETTA – Casale, il Verona cerca il sostituto: c’è il Napoli.