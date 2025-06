Calciomercato | Trattativa tra Chelsea e Milan per Mike Maignan in stallo

Il calciomercato infiamma il panorama calcistico: tra Chelsea e Milan si accendono i riflettori sulla trattativa per Mike Maignan. Dopo un avvio promettente, la fumata bianca sembra allontanarsi, con le due parti distanti su cifre e volontà . La sfida tra ambizioni e strategie di mercato si fa sempre più intensa, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi sorprendenti. Massimiliano...

Contatti su contatti, ma niente di niente. Il mezzogiorno di fuoco tra Chelsea e Milan per Mike Maignan, ieri, è diventato di ghiaccio. Gli inglesi avrebbero voluto il giocatore al Mondiale per club, la proposta iniziale di 15 milioni era stata alzata con i bonus, senza comunque arrivare a quota 20. Troppa distanza dalle volontà dei rossoneri, partiti da una valutazione attorno ai 30 milioni. Trattativa saltata, almeno per ora. Massimiliano Allegri e Igli Tare puntavano e puntano sul giocatore che, però, aveva già trovato l’accordo con i londinesi. Pesa il mancato rinnovo, concordato con la società mesi fa ma mai chiuso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato: Trattativa tra Chelsea e Milan per Mike Maignan in stallo

Milan, Allegri chiama Maignan ma il portiere vuole il Chelsea: il punto sulla trattativa - Milan e Allegri sono pronti a fare il grande passo, ma Maignan si trova al bivio: restare in rossonero o sognare Londra con il Chelsea? I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del portiere francese, tra ambizioni di prestigio e affetto per il Milan.

Mike Maignan aveva detto sì al Chelsea, ma l’offerta da 15 milioni è stata ritenuta dal Milan troppo bassa. Niente intesa, trattativa sfumata. Ora tre scenari: cessione estiva, rinnovo difficile o permanenza con rischio di addio a parametro zero. Situazione tesa e t Partecipa alla discussione

MILAN-CHELSEA: NON C'E' ACCORDO PER MAIGNAN Secondo Matteo Moretto, Chelsea e Milan non hanno trovato l’accordo per Mike Maignan per la "distanza sulla valutazione finale del cartellino". Fabrizio Romano ha specificato: "La trattativa è chiusa Partecipa alla discussione

