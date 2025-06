Calciomercato Serie D | Conferme Vicine per Mastrippolito e Lucero Vanzan e Gagliardini in Attesa

Il calciomercato della Serie D entra nel vivo, con conferme importanti che si avvicinano per Mastrippolito e Lucero. Vanzan e Gagliardini sono in attesa dell’annuncio ufficiale, rafforzando il progetto di Matteo Possanzini. Nonostante qualche ostacolo con Ruani, l’entusiasmo e l’impegno continuano a crescere. Sono giorni di intenso lavoro e strategie, perché la squadra sia pronta a competere ai massimi livelli e lascia il segno sul campo.

I difensori Leonardo Mastrippolito e Javier Pablo Lucero sono molto vicini alla conferma, anche per l'esterno di difesa Nicola Vanzan e per il portiere Federico Gagliardini manca poco per l'annuncio che rimangono alla corte del tecnico Matteo Possanzini. Non c'è accordo con Edoardo Ruani, ma la sensazione è che le parti possano incontrarsi di nuovo. Sono giorni di intenso lavoro e di telefonate perché c'è da allestire una squadra che possa ben figurare in serie D, è da trovare l'accordo con quei giocatori della passata stagione che rientrano nei piani tecnici, trovare altri under e puntellare l'organico con elementi di categoria, a partire da un attaccante dopo l'addio di Luca Cognigni.

