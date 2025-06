Calciomercato Parma Leoni pronto ad abbandonare l’Emilia? Una big italiana spinge per l’acquisto

Il calciomercato del Parma si infiamma: Giovanni Leoni, promettente difensore crociato, potrebbe lasciare l’Emilia per approdare a una grande italiana, con l’Inter in prima fila. Il futuro del giovane talento emiliano si plasma tra interesse e incertezza, mentre le trattative si fanno sempre più intense. Ma quale sarà la sua decisione? Resta da scoprire se il Parma riuscirà a blindarlo o se il suo talento farà il salto verso un top club.

Calciomercato Parma, quale sarà il futuro di Leoni tra i crociati? Molte big interessate al giovane talento emiliano Il Calciomercato Parma entra nel vivo e i riflettori si accendono su Giovanni Leoni, giovane talento della difesa crociata, finito nel mirino dell'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la strategia nerazzurra per rinforzare il reparto .

L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

