Calciomercato Napoli non solo De Bruyne | il punto sugli obiettivi azzurri

Il calciomercato del Napoli è più vivace che mai: se domani Kevin De Bruyne si sottoporrà alle visite mediche, i dirigenti azzurri non perdono tempo e sono già impegnati su altri fronti per rafforzare la squadra di Antonio Conte. Tra trattative avanzate e obiettivi strategici, il mercato partenopeo si prepara a regalare sorprese entusiasmanti ai tifosi, dimostrando che l’attenzione del club è alta e puntata al successo.

